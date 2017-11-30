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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43242

Псевдобанкир обманул конотопчанку почти на 4,5 тысячи гривен

В Конотопе жертвой мошенничества стала 45-летняя местная жительница.

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что вечером ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы защиты банка. Он сообщил, что под предлогом дополнительной защиты банковских карт своих клиентов, ему нужна секретная информация по ее карточке. А когда она дала ему свои персональные данные, пин-код и номера цифр, которые приходили в смс-сообщении, с ее счета исчезли почти четыре с половиной тысячи гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» работники полиции ведут поиски злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и продолжают предостерегать других граждан от подобных телефонных звонков. Правоохранители советуют всем жителям области быть менее доверчивыми во время общения с незнакомцами, кем бы они ни назвались. Не делать поспешных шагов и никому ни в коем случае не называть своих персональных данных, номер карты, пин-код или иной секретной информации, которую пытаются у вас выпытать. Помните: все банковские операции проводятся исключительно в учреждениях банка. А с такими предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Конотоп Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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