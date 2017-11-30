Псевдобанкир обманул конотопчанку почти на 4,5 тысячи гривен

Обратившись в полицию, женщина рассказала, что вечером ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы защиты банка. Он сообщил, что под предлогом дополнительной защиты банковских карт своих клиентов, ему нужна секретная информация по ее карточке. А когда она дала ему свои персональные данные, пин-код и номера цифр, которые приходили в смс-сообщении, с ее счета исчезли почти четыре с половиной тысячи гривен.
В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» работники полиции ведут поиски злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и продолжают предостерегать других граждан от подобных телефонных звонков. Правоохранители советуют всем жителям области быть менее доверчивыми во время общения с незнакомцами, кем бы они ни назвались. Не делать поспешных шагов и никому ни в коем случае не называть своих персональных данных, номер карты, пин-код или иной секретной информации, которую пытаются у вас выпытать. Помните: все банковские операции проводятся исключительно в учреждениях банка. А с такими предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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