В Сумах столкнулись 3 легковушки 22 декабря, около 18.00 на ул. Героев Крут (в районе «Эко-маркета») произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, пострадавших нет. На автомобилях имеются значительные механические повреждения. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, который выяснял причины столкновения, пишет 0542.ua.