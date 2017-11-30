В Сумах столкнулись 3 легковушки

По предварительной информации, пострадавших нет. На автомобилях имеются значительные механические повреждения. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, который выяснял причины столкновения, пишет 0542.ua.
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