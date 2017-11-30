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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10237

«Теннисная академия» поборется за медали Суперлиги

20-22 декабря в Сумах проходили игры второго тура клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди команд Суперлиги.

Соревнования проходили в спортзале УАБД. В Сумы съехались 7 лучших команд Украины плюс две сумские – «Теннисная академия» и «СумДУ».

«Академики» выиграли 6 встреч: у «Пасс-авто» (Чернигов) 4:1, «СумДУ» 4:0, «ЖДТУ» (Житомир) 4:2, «Стандарта» (Днипро) 4:1, «Львовской политехники» 4:0 и «Ракетки-ДЮСШ № 23» 4:1 и проиграли лидерам столичной «Фортуне» 1:4 и полтавской «ТТ ТЕАМ» 0:4.

«Студенты», в отличие от первого тура, когда они показали высокий результат и заняли пятое место, на этот раз победили лишь дважды – неожиданно у «Пасс-авто» 4:1 и прогнозируемо у «ЖДТУ» 4:1. Остальные встречи «СумДУ» проиграл: «Фортуне» 0:4, «ТТ ТЕАМ» 0:4, «Теннисной академии» 0:4, «Стандарту» 2:4, «Львовской политехнике» 2:4 и «Ракетке-ДЮСШ № 23» 0:4.

После двух туров лидирует «Фортуна» с 31 очком, дальше – «ТТ ТЕАМ» и «Теннисная академия» - по 29, у «Пасс-авто» - 25. Этот квартет на втором этапе чемпионата с разъездами определит призеров. «СумДУ» пока идет шестым с 21 очком и поборется за 5-9 места. На очко больше у львовян, на очком меньше – у «Стандарта» и «Ракетки-ДЮСШ № 23». Замыкает турнирку с 19 очками «ЖДТУ».

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Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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