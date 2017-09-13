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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Житомире попрощались с погибшим в АТО уроженцем Сумщины (видео)

В Житомире несколько сотен человек простились с военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Артемом Гульцьо.

Десантник родом из г. Дружбі Ямпольского района Сумской области, служил в 95-й бригаде с 2010 года. После прохождения срочной службы подписал контракт. Весной 2014 года одним из первых отправился защищать украинские границы, прошел горячие точки востока Украины, пишет Zhitomir.info.

«Общительный, дружный. Действительно, как командир, я с ним постоянно созванивался, у него был позитивный настрой, говорил: не переживайте, все будет хорошо», - рассказал его командир Руслан Назаренко.

Смертельное ранение 24-летний воин получил 19 декабря у поселка Верхнеторецкое в Донецкой области. Выполняя боевую задачу, боец в составе группы отправился к позициям врага, где они попали в замаскированную ловушку. Артем подорвался на растяжке и погиб на месте. Дома его не дождалась молодая жена и двое маленьких сыновей.

«Известно, что он погиб во время выполнения боевого задания в зоне АТО под населенным пунктом Верхнеторецкое. Попали в засаду и Артем погиб от минно-взрывной травмы. Парень молодой, 24 полных года. И за те годы, что он прожил, он успел жениться, и двух детишек имел 1 года и 4 лет. И в свои 24 года он также успел защитить свою Родину», - рассказал заведующий Центрального межрегионального сектора Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Валерий Логинов.

«2 года назад у него умер брат. Заболел, тоже бывший военный, Ваня, тоже в 24 года. Вот такая у мамы судьба: двух сыновей похоронить в 24 года», - рассказала родственница Любовь Дацюк.

Похоронили десантника на Смолянском военном кладбище в Житомире.

В связи с гибелью Артема Гульцьо в Житомире отменили зрелищное открытие новогодней елки: горожане отнеслись к этому с пониманием. На исполкоме 20 декабря и на сессии областного совета погибшего героя почтили минутой молчания.

Общество Артем Гульцо Похороны АТО
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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