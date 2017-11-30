«Сумы» стали вторыми в Николаеве

В финале сошлись хозяева МФК «Николаев» и ПФК «Сумы». Основное время матча завершилось в ничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были хозяева – 5:3.
Таким образом, не пропустив на турнире ни одного мяча, сумчане тем не менее стали только серебряными призерами турнира.
Сегодня, 21 декабря, прошли игры третьего тура предновогоднего турнира в Николаеве....
19 декабря в Николаеве проходит второй тур предновогоднего турнира....
18 декабря прошли первые матчи предновогоднего турнира по футболу в Николаеве....
Соревнования будут проходить с 18 по 22 декабря на стадионе с искусственным покрытием в Парке Победы....
ФК «Нефтяник-Укрнефть» на официальном сайте объявил, что команду покинули шесть футболистов....