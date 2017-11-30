«Сумы» стали вторыми в Николаеве 22 декабря в Николаеве завершился предновогодний товарищеский турнир по футболу.

В финале сошлись хозяева МФК «Николаев» и ПФК «Сумы». Основное время матча завершилось в ничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были хозяева – 5:3.

Таким образом, не пропустив на турнире ни одного мяча, сумчане тем не менее стали только серебряными призерами турнира.