Житель Сумщины пытался на лодке переправить сыр в Россию 22 декабря пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно переместить в Россию груз сырной продукции.

Информация о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления была получена оперативными сотрудниками Госпогранслужбы. Для наблюдения за направлением возможной противоправной деятельности, в район населенного пункта Лукашевка, был выслан пограничный наряд. Вскоре ожидания охранников границы оправдались - недалеко от границы был задержан гражданин Украины 1991 года рождения, житель Сумщины. Мужчина на резиновой лодке пытался незаконно переместить в Россию 8 ящиков с сырной продукцией общим весом более 240 кг.

На задержанного составлены документы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы и передано на рассмотрение в суд. Товар и лодка будет передана сотрудникам ГФС, сообщает госпогранслужба.