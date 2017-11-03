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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Житель Сумщины пытался на лодке переправить сыр в Россию

22 декабря пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно переместить в Россию груз сырной продукции.

Информация о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления была получена оперативными сотрудниками Госпогранслужбы. Для наблюдения за направлением возможной противоправной деятельности, в район населенного пункта Лукашевка, был выслан пограничный наряд. Вскоре ожидания охранников границы оправдались - недалеко от границы был задержан гражданин Украины 1991 года рождения, житель Сумщины. Мужчина на резиновой лодке пытался незаконно переместить в Россию 8 ящиков с сырной продукцией общим весом более 240 кг.

На задержанного составлены документы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы и передано на рассмотрение в суд. Товар и лодка будет передана сотрудникам ГФС, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда Сыр
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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