Альберт Цукренко из «Хамерман Знищує Віруси» стал исполнительным продюсером на Суспільному Журналист, музыкант, фронтмен группы «Хамерман Знищує Віруси», уроженец Сум Альберт Цукренко начал работать в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке.

«На новій роботі у UA: Суспільне мовлення», - написал он.

Альберт Цукренко сообщил сайту «Суспільне мовлення», что он занял должность исполнительного продюсера в творческом объединении «Общественно-политическое вещание». Параллельно с Суспільним он будет продолжать работать редактором волны новой украинской музыки Zemlya на интернет-радиостанции Old Fashioned Radio. Более подробно о своих обязанностях и команде Цукренко пообещал рассказать в ближайшее время.

Напомним, Альберт Цукренко (настоящее имя Олег Цукренко) родился в Сумах. Работал редактором онлайн-издания «Наш Киев», в деловом портале «Капитал», главным редактором информационно-аналитического сайта «Культпростір», автор статей на различных интернет-платформах.