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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Альберт Цукренко из «Хамерман Знищує Віруси» стал исполнительным продюсером на Суспільному

Журналист, музыкант, фронтмен группы «Хамерман Знищує Віруси», уроженец Сум Альберт Цукренко начал работать в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке.

«На новій роботі у UA: Суспільне мовлення», - написал он.

Альберт Цукренко сообщил сайту «Суспільне мовлення», что он занял должность исполнительного продюсера в творческом объединении «Общественно-политическое вещание». Параллельно с Суспільним он будет продолжать работать редактором волны новой украинской музыки Zemlya на интернет-радиостанции Old Fashioned Radio. Более подробно о своих обязанностях и команде Цукренко пообещал рассказать в ближайшее время.

Напомним, Альберт Цукренко (настоящее имя Олег Цукренко) родился в Сумах. Работал редактором онлайн-издания «Наш Киев», в деловом портале «Капитал», главным редактором информационно-аналитического сайта «Культпростір», автор статей на различных интернет-платформах.

Общество Альберт Цукренко Суспільне
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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