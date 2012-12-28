В Сумах потратили 800 тысяч на новогоднюю иллюминацию Чтобы добавить сумчанам и гостям города новогоднего настроения, в центральной части Сум добавили праздничных огней.

Директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко рассказал, что всего на то, чтобы украсить Сумы разноцветными огнями, из городской казны направили 800 тыс. гривен. Из них более 700 тыс. грн потратили на приобретение материалов.

Поэтому сейчас подавляющее большинство центральных улиц украшена яркими новогодними огнями, сообщает сайт мэрии.

Сияют они в сквере Покровский, у Альтанки, над площадью Театральной, в сквере «Счастья», возле театра им. Щепкина, над Харьковским мостом, над ул. Воскресенской, ул. Соборной, ул. Петропавловской, пр-том Шевченко, ул. Горького.

По словам Эдуарда Велитченко, 2 м светодиодной гирлянды стоят 400 гривен.