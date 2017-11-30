Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59262

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 23 декабря в Тысовце прошли гонки с массовым стартом в рамках чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

После двух соревновательных дней без медалей сегодня наши взяли две «бронзы». Плюс «серебро» от уроженки Сумщины Оксаны Коваленко, выступающей сейчас за Харьковщину.

Масс-старт. Юниоры

1. Руслан Бригадир (Тернополь)  40:06.2 (2)

2. Александр Пономаренко (Харьков) +41.5 (4)

3. Кирилл Сергиенко (Сумы)  +1:25.2 (7)

Масс-старт. Юниорки

1. Анна Коваленко (Киев)  39:13,9 (4)

2. Оксана Коваленко (Харьков)  +1:29,7 (4)

3. Елена Токарь (Сумы)  +3:40,6 (2)

4. Анна Сытник (Глухов)  +4:53,3 (8 )

Спорт Биатлон
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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