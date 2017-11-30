Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

После двух соревновательных дней без медалей сегодня наши взяли две «бронзы». Плюс «серебро» от уроженки Сумщины Оксаны Коваленко, выступающей сейчас за Харьковщину.
Масс-старт. Юниоры
1. Руслан Бригадир (Тернополь) 40:06.2 (2)
2. Александр Пономаренко (Харьков) +41.5 (4)
3. Кирилл Сергиенко (Сумы) +1:25.2 (7)
Масс-старт. Юниорки
1. Анна Коваленко (Киев) 39:13,9 (4)
2. Оксана Коваленко (Харьков) +1:29,7 (4)
3. Елена Токарь (Сумы) +3:40,6 (2)
4. Анна Сытник (Глухов) +4:53,3 (8 )
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