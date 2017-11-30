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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:17348

В Тростянце похоронили погибшего в АТО десантника

35-летнего Алексея Орихивского похоронили на центральном кладбище города Тростянец.

До кладбища героя провожала колонна из около 200 побратимов, родных, друзей, одноклассников и горожан, пишет Спецкор.

Сам Алексей родом из села Каменка Тростянецкого района. Погиб младший сержант в ночь с 20-го на 21-е декабря в Авдеевке от осколочного ранения.

На фронт ушел добровольцем еще в 2014-м. С 2015-го подписал контракт и служил в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде.

«Он вот-вот должен был возвращаться, у него контракт закончился. 19-го мать с ним говорила, он сказал, что на посту. Затем она на работе была, не звонила, а пришла с ночной смены - ей сообщили, что погиб», - рассказала односельчанка Екатерина Кудря.

Вернуться на Сумщина боец должен был до Нового года. Дома у военного остались брат и мать.

Право Алексей Орихивский Похороны АТО Тростянец
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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