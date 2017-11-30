В Тростянце похоронили погибшего в АТО десантника

До кладбища героя провожала колонна из около 200 побратимов, родных, друзей, одноклассников и горожан, пишет Спецкор.
Сам Алексей родом из села Каменка Тростянецкого района. Погиб младший сержант в ночь с 20-го на 21-е декабря в Авдеевке от осколочного ранения.
На фронт ушел добровольцем еще в 2014-м. С 2015-го подписал контракт и служил в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде.
«Он вот-вот должен был возвращаться, у него контракт закончился. 19-го мать с ним говорила, он сказал, что на посту. Затем она на работе была, не звонила, а пришла с ночной смены - ей сообщили, что погиб», - рассказала односельчанка Екатерина Кудря.
Вернуться на Сумщина боец должен был до Нового года. Дома у военного остались брат и мать.
В Житомире несколько сотен человек простились с военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Артемом Гульцьо....
Церемония прощания с Орихивским Алексеем Владимировичем - воином АТО, погибшим в Авдеевке от пули снайпера в ночь с 20 на...
«Украинская правда» и Международный саммит мэров начинают третий этап специального проекта «Рейтинг украинских мэров-инноваторов», цель которого - продемонстрировать города с...
16 декабря родные, близкие, друзья, одноклассники, побратимы и все неравнодушные кролевчане провели в последний путь защитника Украины, военнослужащего, погибшего при...
Происшествие произошло в Тростянце, около полуночи. Водитель ВАЗа врезался в толпу людей, идущих по центру проезжей части улицы....