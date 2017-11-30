В Тростянце похоронили погибшего в АТО десантника 35-летнего Алексея Орихивского похоронили на центральном кладбище города Тростянец.

До кладбища героя провожала колонна из около 200 побратимов, родных, друзей, одноклассников и горожан, пишет Спецкор.

Сам Алексей родом из села Каменка Тростянецкого района. Погиб младший сержант в ночь с 20-го на 21-е декабря в Авдеевке от осколочного ранения.

На фронт ушел добровольцем еще в 2014-м. С 2015-го подписал контракт и служил в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде.

«Он вот-вот должен был возвращаться, у него контракт закончился. 19-го мать с ним говорила, он сказал, что на посту. Затем она на работе была, не звонила, а пришла с ночной смены - ей сообщили, что погиб», - рассказала односельчанка Екатерина Кудря.

Вернуться на Сумщина боец должен был до Нового года. Дома у военного остались брат и мать.