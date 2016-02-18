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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55214

Сумские лыжники снова с медалями кубка Восточной Европы

22 декабря в Сянках (Львовская область) завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам.

В нем принимали участие белорусские, болгарские, молдавские, македонские и даже иорданские и британские спортсмены.

В последних гонках, классическим стилем на дистанциях 5 км и 10 км, сумчанка Татьяна Антипенко была первой, конотопчанка Марина Анцыбор – третьей среди женщин, шосткинцы Алексей Красовский и Андрей Орлик – вторым и третьим соответственно.

Победителями общего зачета после трех дней соревнований стали украинские лыжники – Марина Анцыбор и Андрей Анцибор.

Спорт Лыжные гонки
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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