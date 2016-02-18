Сумские лыжники снова с медалями кубка Восточной Европы

В нем принимали участие белорусские, болгарские, молдавские, македонские и даже иорданские и британские спортсмены.
В последних гонках, классическим стилем на дистанциях 5 км и 10 км, сумчанка Татьяна Антипенко была первой, конотопчанка Марина Анцыбор – третьей среди женщин, шосткинцы Алексей Красовский и Андрей Орлик – вторым и третьим соответственно.
Победителями общего зачета после трех дней соревнований стали украинские лыжники – Марина Анцыбор и Андрей Анцибор.
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