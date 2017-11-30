Сумские футзалисты проиграли в Запорожье (видео)

В первом тайме хозяева площадки повели 2:0, однако сумские «студенты» сумели вернуться в игру, забив дважды на 17-ой минуте – отличились Колесник и Зрибняк. Однако нелепая оплошность вратаря за полторы минуты до финальной сирены перечеркнула все надежды ребят на успешный исход – 2:3.
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