Сумские футзалисты проиграли в Запорожье (видео) Сегодня, 23 декабря, в матче пятого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу «СумДУ» потерпел досаднейшее поражение от запорожского «АРПИ».

В первом тайме хозяева площадки повели 2:0, однако сумские «студенты» сумели вернуться в игру, забив дважды на 17-ой минуте – отличились Колесник и Зрибняк. Однако нелепая оплошность вратаря за полторы минуты до финальной сирены перечеркнула все надежды ребят на успешный исход – 2:3.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Украины наша команда проведет уже после Нового года. В перенесенном матче шестого тура «СумДУ» будет принимать в стенах Института физкультуры