Сумские гандболисты обыграли запорожцев

Обе игры, которые проходили в манеже СумГУ, завершились нелегкими победами хозяев площадки – 26:25 и 24:22.
После 5 туров на счету сумских «студентов» 4 победы и 4 поражения и 4-ое место в турнирной таблице из пяти команд. Последнее место с 0 очков занимают как раз запорожцы.
Следующие игры наша команда проведет уже в Новом году.
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