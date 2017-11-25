Сумские гандболисты обыграли запорожцев 22-23 декабря ГК «СумДУ» в рамках 5 тура высшей лиги чемпионата Украины по гандболу среди мужчин принимал запорожскую команду ДЮСШ-3 «Мотор-2».

Обе игры, которые проходили в манеже СумГУ, завершились нелегкими победами хозяев площадки – 26:25 и 24:22.

После 5 туров на счету сумских «студентов» 4 победы и 4 поражения и 4-ое место в турнирной таблице из пяти команд. Последнее место с 0 очков занимают как раз запорожцы.

Следующие игры наша команда проведет уже в Новом году.