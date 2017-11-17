Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51261

Сумские баскетболисты поделили очки в Кременчуге

23-24 декабря БК «СумДУ» в рамках 6 тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу среди мужчин играл на выезде с «Кремнем-КДЮСШ-2».

Первая игра завершилась волевой победой хозяев площадки 76:72 (10-23, 17-22, 26-13, 23-14).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Кривич – 15 очков, Сергей Глинчак – 14 очков (4/4 трехочковых), Игорь Стародуб – 13 очков + 5 передач + 3 перехвата, Глеб Бузько – 13 очков + 5 подборов, Виталий Игнатченко – 11 очков.

Во второй наши баскетболисты взяли реванш 81:83 (17-23, 28-16, 16-24, 20-20). Лучшими в составе «СумДУ» были: Глеб Бузько – 23 очка + 5 подборов, Алексей Ташкинов – 22 очка + 6 подборов, Игорь Кривич – 13 очков + 7 подборов + 6 передач, Игорь Стародуб – 11 очков + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата.

После 6 тура на счету сумчан 7 побед и 5 поражений и 3-е место в турнирной таблице группы 1 высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу.

Спорт Баскетбол
view counter

По тематике

09.12.2017 14:24

Сумские баскетболисты разгромили черкасских юниоров

8-9 декабря в Сумах прошли игры между БК «СумДУ» и «Черкасскими мавпами-2»....

07.12.2017 16:17

БК «СумДУ» сыграет с «Черкасскими мавпами-2»

8-9 декабря сумские баскетболисты сыграют с черкасскими....

04.12.2017 08:30

Сумские баскетболисты поделили очки с мариупольскими

2-3 декабря БК «СумДУ» принимал БК «Мариуполь»....

30.11.2017 08:13

Сумские баскетболисты примут мариупольцев

2-3 декабря БК «СумГУ» ждет в гости БК «Мариуполь»....

17.11.2017 10:37

Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины

15-16 ноября состоялись матчи 1/8 Кубка Украины по баскетболу с участием БК «СумДУ»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.