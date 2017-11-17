Сумские баскетболисты поделили очки в Кременчуге 23-24 декабря БК «СумДУ» в рамках 6 тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу среди мужчин играл на выезде с «Кремнем-КДЮСШ-2».

Первая игра завершилась волевой победой хозяев площадки 76:72 (10-23, 17-22, 26-13, 23-14).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Кривич – 15 очков, Сергей Глинчак – 14 очков (4/4 трехочковых), Игорь Стародуб – 13 очков + 5 передач + 3 перехвата, Глеб Бузько – 13 очков + 5 подборов, Виталий Игнатченко – 11 очков.

Во второй наши баскетболисты взяли реванш 81:83 (17-23, 28-16, 16-24, 20-20). Лучшими в составе «СумДУ» были: Глеб Бузько – 23 очка + 5 подборов, Алексей Ташкинов – 22 очка + 6 подборов, Игорь Кривич – 13 очков + 7 подборов + 6 передач, Игорь Стародуб – 11 очков + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата.

После 6 тура на счету сумчан 7 побед и 5 поражений и 3-е место в турнирной таблице группы 1 высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу.