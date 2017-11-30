На Сумщине вылетел в кювет автобус с пассажирами

Событие произошло сегодня в 15.10. На линию 102 поступило сообщение , что за с.Боромля перевернулся автобус. Выездом на место происшествия следственно- оперативной группы было установлено, что на трассе Харьков- Сумы двигался автомобиль Форд, а за ним микроавтобус Мерседес-Спринтер, в салоне которого находилось, по предварительным данным, 6 пассажиров. Водитель автомобиля Форд не справился с управлением и съехал в кювет, автобус Мерседес также съехал в кювет, где перевернулся. Два человека получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались. По имеющимся данным одна из пострадавших - женщина, всё-таки обратилась в сумскую больницу. На месте происшествия работает полиция
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