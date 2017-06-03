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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42232

Сумская власть анонсировала проведение тендера по опросу мобильности

22 декабря на круглом столе «Транспортная модель Сум: как сделать перевозки удобными для горожан?» представитель отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Инна Чирка анонсировала проведение тендера для определения организации, которая в 2018 году проведет в городе исследование мобильности.

«Абсолютно никакой привязки к любой из организаций по части проведения данного иcследование нет. Сейчас буквально начальный этап, начнем работать в данном направлении со следующего года» — сообщила чиновница собравшимся депутатам горсовета, членам исполкома, журналистам и представителям общественности, тем самым опровергнув ранее озвученную начальником отдела транспорта Сергеем Яковенко информацию о том, что данное исследование будет проводить Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, пишет transport.sumy.ua.


Ранее, на заседании исполкома 20 декабря, советник городского главы Виктор Волонтырец следующим образом ответил на вопрос о том, кто будет проводить исследование: «Мы через исполком записали на тендерной основе».


На проведение исследования мобильности в городском бюджете на 2018 год заложено 450 тыс. грн.

Напомним, именно Харьковской национальный автомобильно-дорожный университет проводил транспортные исследования в городе Сумы, на основе результатов которых была создана действующая в городе маршрутная схема, а также прописаны требования к вместимости маршрутных транспортных средств. Согласно подсчетам университета, в Сумах на маршрутах автобусов с номерами 50 и выше должны были использоваться транспортные средства средней вместимости из-за более высокого пассажиропотока. Однако по факту запуска обновленной маршрутной сети в 2011 году оказалось, что на маршрутах, предназначенных для микроавтобусов, происходят постоянные перегрузы, в то время как маршруты для автобусов средней вместимости наоборот недогружены. Из-за этого движение транспорта на автобусном маршруте №58 несколько месяцев назад вообще прекратилось, о чем жители города пожаловались в петиции.

Общество Мобильность Отдел транспорта
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