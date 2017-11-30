Фирма помощника нардепа Молотка будет доказывать в суде непричастность к распилу 7 млн грн на котельной в Шостке

Дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом свидетельствует постановление суда от 7 декабря, пишут Наші гроші.
Осенью 2016 ПКВ «Управление капитального строительства» провело открытые торги на определение подрядчика по работам по реконструкции котельной №3 по улице Воронежская, 38 и тепловых сетей по улице Горького в Шостке. Заказ получило местное ООО «Вант» ЛТД, принадлежащего отцу нардепа от группы «Воля народа» Игоря Молотка Федору Молотку, помощнику нардепа Андрею Комару (через лондонскую компанию «Ескамакс Инвестментс Лимитед») и матери Андрея Комара - Ларисе Комар.
В этом же тендере приняли участие ООО «ШП «Харьковэнергоремонт», бенефициарами которого является упоминавшийся Андрей Комар, а также депутаты Шосткинского горсовета Виктор Мозолевский и Александр Ивченко.
В ответ на представление Управления СБУ в Сумской области, в ноябре 2016 года административная коллегия Сумского отделения АМКУ проанализировала материалы тендера, обнаружив сговор между фирмами «Вант» ЛТД и «Харьковэнергоремонт».
При вынесении решения Коллегия отметила сходство и совпадения в оформлении документов, тождество расчетов стоимости работ, а также то, что интересы «Ванта» на торгах представлял сотрудник «Харьковэнергоремонта». Кроме того, одержав победу, «Вант» привлек к выполнению работ «Харьковэнергоремонт».
За антиконкурентные согласованные действия фирмы были оштрафованы на 68 тыс. грн каждая.
Не соглашаясь с решением Коллегии, «Харьковэнергоремонт» попытался оспорить его в судебном порядке. Компания проиграла суды первой и второй инстанции, однако, кассационный суд частично принял сторону истца и передал дело на новое рассмотрение.
В своем решении коллегия судей отметила, что Сумское отделение АМКУ сосредоточилось на доказательстве однотипного поведения участников торгов, однако, не подтвердило факта искажения их результатов. Иными словами, в выводах антимонопольщиков не оказался доказательств негативного влияния действий фирм на конкуренцию и ее ограничения. А при этом, отметили судьи, компанию «Харьковэнергоремонт» не было допущено к участию в спорных торгах, то есть, фактически, фирмы не конкурировали между собой.
Напомним, один из бенефициарных владельцев ООО «ШП «Харьковэнергоремонт» Андрей Комар в ноябре этого года дал 5 млн гривен на залог для экс-главы хозсуда Сумщины Александра Коваленко, задержанному на взятке.
Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Шульгу Ивана Николаевича, 1965 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района, который 19 декабря...
Правоохранители Шостки выясняют обстоятельства и причины смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашел водитель проезжающей легковушки....
22-24 декабря в Шостке состоится І тур Чемпионата Украины по индорхоккею....
3-4 февраля 2018 года в г. Шостка состоится исторический первый чемпионат Украины по волейболу на снегу....
В Шостке 29-летний мужчина воспользовался доверием соседа и похитил из его комнаты мобильный телефон вместе с гарнитурой....