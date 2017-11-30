Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49207

Фирма помощника нардепа Молотка будет доказывать в суде непричастность к распилу 7 млн грн на котельной в Шостке

Высший хозяйственный суд отменил выводы судов первой и второй инстанций по иску ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» к Сумскосу областному территориальному отделению АМКУ о признании недействительным решения Комитета о наложении на фирму 68 тыс. грн штрафа за искажение результатов строительного тендера от коммунальщиков города Шостка за 7,3 млн грн.

Дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом свидетельствует постановление суда от 7 декабря, пишут Наші гроші.

Осенью 2016 ПКВ «Управление капитального строительства» провело открытые торги на определение подрядчика по работам по реконструкции котельной №3 по улице Воронежская, 38 и тепловых сетей по улице Горького в Шостке. Заказ получило местное ООО «Вант» ЛТД, принадлежащего отцу нардепа от группы «Воля народа» Игоря Молотка Федору Молотку, помощнику нардепа Андрею Комару (через лондонскую компанию «Ескамакс Инвестментс Лимитед») и матери Андрея Комара - Ларисе Комар.

В этом же тендере приняли участие ООО «ШП «Харьковэнергоремонт», бенефициарами которого является упоминавшийся Андрей Комар, а также депутаты Шосткинского горсовета Виктор Мозолевский и Александр Ивченко.

В ответ на представление Управления СБУ в Сумской области, в ноябре 2016 года административная коллегия Сумского отделения АМКУ проанализировала материалы тендера, обнаружив сговор между фирмами «Вант» ЛТД и «Харьковэнергоремонт».

При вынесении решения Коллегия отметила сходство и совпадения в оформлении документов, тождество расчетов стоимости работ, а также то, что интересы «Ванта» на торгах представлял сотрудник «Харьковэнергоремонта». Кроме того, одержав победу, «Вант» привлек к выполнению работ «Харьковэнергоремонт».

За антиконкурентные согласованные действия фирмы были оштрафованы на 68 тыс. грн каждая.

Не соглашаясь с решением Коллегии, «Харьковэнергоремонт» попытался оспорить его в судебном порядке. Компания проиграла суды первой и второй инстанции, однако, кассационный суд частично принял сторону истца и передал дело на новое рассмотрение.

В своем решении коллегия судей отметила, что Сумское отделение АМКУ сосредоточилось на доказательстве однотипного поведения участников торгов, однако, не подтвердило факта искажения их результатов. Иными словами, в выводах антимонопольщиков не оказался доказательств негативного влияния действий фирм на конкуренцию и ее ограничения. А при этом, отметили судьи, компанию «Харьковэнергоремонт» не было допущено к участию в спорных торгах, то есть, фактически, фирмы не конкурировали между собой.

Напомним, один из бенефициарных владельцев ООО «ШП «Харьковэнергоремонт» Андрей Комар в ноябре этого года дал 5 млн гривен на залог для экс-главы хозсуда Сумщины Александра Коваленко, задержанному на взятке.

Право Игорь Молоток Распил Шостка
view counter

По тематике

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
23.12.2017 13:40

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Шульгу Ивана Николаевича, 1965 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района, который 19 декабря...

22.12.2017 13:53

В Шостке на обочине дороги нашли труп

Правоохранители Шостки выясняют обстоятельства и причины смерти 40-летнего мужчины, тело которого нашел водитель проезжающей легковушки....

22.12.2017 09:20

В Шостке стартует индорхоккейный сезон

22-24 декабря в Шостке состоится І тур Чемпионата Украины по индорхоккею....

21.12.2017 12:11

В Шостке пройдет первый чемпионат Украины по снежному волейболу

3-4 февраля 2018 года в г. Шостка состоится исторический первый чемпионат Украины по волейболу на снегу....

19.12.2017 14:09

В Шостке соседские «посиделки» закончились кражей

В Шостке 29-летний мужчина воспользовался доверием соседа и похитил из его комнаты мобильный телефон вместе с гарнитурой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.