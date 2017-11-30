Фирма помощника нардепа Молотка будет доказывать в суде непричастность к распилу 7 млн грн на котельной в Шостке Высший хозяйственный суд отменил выводы судов первой и второй инстанций по иску ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» к Сумскосу областному территориальному отделению АМКУ о признании недействительным решения Комитета о наложении на фирму 68 тыс. грн штрафа за искажение результатов строительного тендера от коммунальщиков города Шостка за 7,3 млн грн.

Дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом свидетельствует постановление суда от 7 декабря, пишут Наші гроші.

Осенью 2016 ПКВ «Управление капитального строительства» провело открытые торги на определение подрядчика по работам по реконструкции котельной №3 по улице Воронежская, 38 и тепловых сетей по улице Горького в Шостке. Заказ получило местное ООО «Вант» ЛТД, принадлежащего отцу нардепа от группы «Воля народа» Игоря Молотка Федору Молотку, помощнику нардепа Андрею Комару (через лондонскую компанию «Ескамакс Инвестментс Лимитед») и матери Андрея Комара - Ларисе Комар.

В этом же тендере приняли участие ООО «ШП «Харьковэнергоремонт», бенефициарами которого является упоминавшийся Андрей Комар, а также депутаты Шосткинского горсовета Виктор Мозолевский и Александр Ивченко.

В ответ на представление Управления СБУ в Сумской области, в ноябре 2016 года административная коллегия Сумского отделения АМКУ проанализировала материалы тендера, обнаружив сговор между фирмами «Вант» ЛТД и «Харьковэнергоремонт».

При вынесении решения Коллегия отметила сходство и совпадения в оформлении документов, тождество расчетов стоимости работ, а также то, что интересы «Ванта» на торгах представлял сотрудник «Харьковэнергоремонта». Кроме того, одержав победу, «Вант» привлек к выполнению работ «Харьковэнергоремонт».

За антиконкурентные согласованные действия фирмы были оштрафованы на 68 тыс. грн каждая.

Не соглашаясь с решением Коллегии, «Харьковэнергоремонт» попытался оспорить его в судебном порядке. Компания проиграла суды первой и второй инстанции, однако, кассационный суд частично принял сторону истца и передал дело на новое рассмотрение.

В своем решении коллегия судей отметила, что Сумское отделение АМКУ сосредоточилось на доказательстве однотипного поведения участников торгов, однако, не подтвердило факта искажения их результатов. Иными словами, в выводах антимонопольщиков не оказался доказательств негативного влияния действий фирм на конкуренцию и ее ограничения. А при этом, отметили судьи, компанию «Харьковэнергоремонт» не было допущено к участию в спорных торгах, то есть, фактически, фирмы не конкурировали между собой.

Напомним, один из бенефициарных владельцев ООО «ШП «Харьковэнергоремонт» Андрей Комар в ноябре этого года дал 5 млн гривен на залог для экс-главы хозсуда Сумщины Александра Коваленко, задержанному на взятке.