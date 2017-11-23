Патрульные обнаружили авто в розыске Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, за нарушение ПДД, инспекторы остановили автомобиль Renault Kangoo.

Во время проверки документов и авто по имеющимся базам полицейские выяснили, что транспортное средство находится в розыске государственной исполнительной службой.

Стражи порядка вызвали на место происшествия представителей ГИС. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.