Патрульные обнаружили авто в розыске

Во время проверки документов и авто по имеющимся базам полицейские выяснили, что транспортное средство находится в розыске государственной исполнительной службой.
Стражи порядка вызвали на место происшествия представителей ГИС. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Управление патрульной полиции в Сумской области отчитывается об итогах месячника «Перевозчик - зима»....
18 декабря, накануне дня Святого Николая, инспекторы патрульная полиция посетили детский дом имени С.П.Супруна....
Сумские патрульные напомнили кадетам о правилах безопасного поведения на каникулах....
Патрульные задержали мужчину, который вероятно причастен к нанесению телесных повреждений....
22 ноября на базе управления патрульной полиции в городе Сумы состоялась встреча руководства управления, работников Укртрансбезпеки и городской власти с...