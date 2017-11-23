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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36349

Патрульные обнаружили авто в розыске

Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, за нарушение ПДД, инспекторы остановили автомобиль Renault Kangoo.

Во время проверки документов и авто по имеющимся базам полицейские выяснили, что транспортное средство находится в розыске государственной исполнительной службой.

Стражи порядка вызвали на место происшествия представителей ГИС. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Право Патрульная полиция
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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