В Сумах задержали вора, укравшего телефон у женщины Сумчанин попросил позвонить, а сам с чужим телефоном бросился бежать.

Происшествие случилось ночью, на улице Леваневского. Прямо на улице к 29-летней женщине обратился прохожий с просьбой дать ему телефон для осуществления срочного звонка. Как только она передала свой телефон Nokia, как мужчина бросился наутек. На крики о помощи без колебаний откликнулся неравнодушный прохожий. Он догнал и задержал вора. В дальнейшем, на место происшествия прибыл экипаж патрульных, которых также вызвали прохожие. Стражи порядка надели на задержанного наручники и доставили его в отделение полиции.

По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.