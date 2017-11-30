В Сумах задержали вора, укравшего телефон у женщины

Происшествие случилось ночью, на улице Леваневского. Прямо на улице к 29-летней женщине обратился прохожий с просьбой дать ему телефон для осуществления срочного звонка. Как только она передала свой телефон Nokia, как мужчина бросился наутек. На крики о помощи без колебаний откликнулся неравнодушный прохожий. Он догнал и задержал вора. В дальнейшем, на место происшествия прибыл экипаж патрульных, которых также вызвали прохожие. Стражи порядка надели на задержанного наручники и доставили его в отделение полиции.
По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.
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