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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47108

Полиция предупреждает об ухудшении погодных условий

Правоохранители Сумского района призывают водителей быть в дороге осторожными и крайне внимательными. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, вследствие чего усложнится покрытие трасс и видимость на дорогах, что, в свитке очередь, может привести к увеличению риска возникновения дорожно-транспортных аварий.

Работники секторов реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции призывают водителей: будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями и правила маневрирования, пользуйтесь ремнями безопасности, не превышайте скорости, двигайтесь с включенными фарами ближнего света или противотуманными фонарями.

Помните, что в сильный дождь или снег лучше остановиться и переждать непогоду, а если возникает настоятельная потребность отправиться в путь - придерживайтесь минимальной скорости и будьте максимально внимательными. Особое внимание обратите на техническое состояние шин своего автотранспорта - они должны обеспечивать максимальное сцепление с дорожным полотном, быть надежными и соответствовать погодным и климатическим условиям.

При недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, велосипедистам и пешеходам рекомендуется выделить себя на дороге: желательно использовать светоотражающие элементы на одежде, на велосипедах должны быть катафоты, фонарик или другие светоотражающие части, что позволит водителям заблаговременно увидеть людей на дороге.

Правоохранители Сумского района обращаются к гражданам с призывом четко и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях, не пренебрегать элементарными правилами безопасности и быть взаимовежливы. Ведь пешеходы и водители транспортных средств являются равноправными участниками дорожного движения, которые должны в равной степени соблюдать действующее законодательство, регламентирующее дорожное движение и безопасность пребывания на автодорогах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Непогода
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