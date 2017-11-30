Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины Сегодня, 25 декабря, в Сянках Львовской области стартовал чемпионат Украины по биатлону.

В первый день соревнований проходят спринты у мужчин и женщин а также индивидуальные гонки у юношей и девушек старших возрастных групп.

По итогам взрослых гонок бронзовую медаль завоевала сумчанин Богдан Цымбал. Уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину, был 4-ым, наш Антон Дудченко – 7-ым…

Спринт. Мужчины

1. Антон Мигда (0+0) 26:23.4

2. Виталий Труш (0+2) +44.4

3. Богдан Цымбал (0+2) +1:04.5

4. Андрей Доценко (2+2) +1:12.3

Среди женщин лучшей среди сумчанок была Виктория Ермаченко – 11-ое место.

Спринт. Женщины

1. Дарья Блашко (0+1) 23:09,0

2. Надежда Белкина (1+1) +28,1

3. Яна Бондарь (2+2) +29,9