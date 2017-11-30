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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5483

Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины

Сегодня, 25 декабря, в Сянках Львовской области стартовал чемпионат Украины по биатлону.

В первый день соревнований проходят спринты у мужчин и женщин а также индивидуальные гонки у юношей и девушек старших возрастных групп.

По итогам взрослых гонок бронзовую медаль завоевала сумчанин Богдан Цымбал. Уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину, был 4-ым, наш Антон Дудченко – 7-ым…

Спринт. Мужчины

1.  Антон Мигда (0+0)  26:23.4

2.  Виталий Труш (0+2)  +44.4

3.  Богдан Цымбал (0+2)  +1:04.5

4.  Андрей Доценко (2+2)  +1:12.3

Среди женщин лучшей среди сумчанок была Виктория Ермаченко – 11-ое место.

Спринт. Женщины

1.  Дарья Блашко (0+1)  23:09,0

2.  Надежда Белкина (1+1)  +28,1

3.  Яна Бондарь (2+2)  +29,9

Спорт Биатлон
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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