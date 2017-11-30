Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины

В первый день соревнований проходят спринты у мужчин и женщин а также индивидуальные гонки у юношей и девушек старших возрастных групп.
По итогам взрослых гонок бронзовую медаль завоевала сумчанин Богдан Цымбал. Уроженец Сумщины Андрей Доценко, выступающий за Черниговщину, был 4-ым, наш Антон Дудченко – 7-ым…
Спринт. Мужчины
1. Антон Мигда (0+0) 26:23.4
2. Виталий Труш (0+2) +44.4
3. Богдан Цымбал (0+2) +1:04.5
4. Андрей Доценко (2+2) +1:12.3
Среди женщин лучшей среди сумчанок была Виктория Ермаченко – 11-ое место.
Спринт. Женщины
1. Дарья Блашко (0+1) 23:09,0
2. Надежда Белкина (1+1) +28,1
3. Яна Бондарь (2+2) +29,9
Сегодня, 23 декабря в Тысовце прошли гонки с массовым стартом в рамках чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....
Сегодня, 17 декабря, в Обертиллахе прошла одиночная смешанная эстафета в рамках третьего этапа Кубка IBU....
Во французском Анси стартовал 3-й этап кубка мира по биатлону....
Великолепный спринт выдали украинские девушки на втором этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария)....
Сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартовал второй этап кубка мира по биатлону....