В Сумах в шахматы играли школьники

Участвовали 64 школьника. 30 команд из 14 школ города сражались за победу. Команды были награждены грамотами Сумских областной и городской федерации шахмат. Медалями и сладкими призами.
Среди старших школьников 1 место заняла команда школы № 17 - Шевлюга Евгений, Шевлюга Александр. 2-е место - команда школы №7 - Кущ Дмитрий и Мацура Дарья, 3-е место - команда классической гимназии - Вардаев Иван и Наумов Артем.
Среди младших школьников 1-е место за УВК №42 - Вардаев Михаил и Самойленко Иван, 2-е место – у команды школы № 6 - -Бондаренко Егор и Прокопенко Владислав, 3-е место - команда школы № 12 - Адамович Натан и Пестун Артем.
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