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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 14:4461

По выборам в Ахтырском районе открыто уголовное производство

Полиция внесла ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту подкупа избирателей.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНп в Сумской области Эльвира Биганова.

Напомним: 24 декабря в Чупаховской ОТГ проходили выборы главы и местных депутатов. По подсчетам облизбиркома, главой выюран представитель Радикальной партии Ляшко Александр Кужель – 68,8%. В совет ОТГ избирались 5 представителей от Радикальной партии, 2 «батькивщинца», 2 самовыдвиженца, по 1 – от «Самопомочі», БПП «Солідарність», Аграрной партии.

Во время выборов поступило два сообщения в полицию о возможных преступлениях.

Первое - о том, что представитель избирательной комиссии, который обеспечивал голосование на дому, вместе с урной для голосования имел с собой пакетик с изображением логотипа РПЛ. По данному факту проводится проверка, уголовное производство не открывали.

Второе, которое стало поводом для уголовного производства, - в одном из местных общепитов предприниматель угощал спиртным якобы за поддержку кандидатов от определенной политической партии. Именно по этому факту, который квалифицируется как подкуп избирателей, начато досудебное следствие.

Право Ахтырский район Выборы ОТГ Подкуп избирателей Чупаховка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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