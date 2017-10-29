По выборам в Ахтырском районе открыто уголовное производство Полиция внесла ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту подкупа избирателей.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНп в Сумской области Эльвира Биганова.

Напомним: 24 декабря в Чупаховской ОТГ проходили выборы главы и местных депутатов. По подсчетам облизбиркома, главой выюран представитель Радикальной партии Ляшко Александр Кужель – 68,8%. В совет ОТГ избирались 5 представителей от Радикальной партии, 2 «батькивщинца», 2 самовыдвиженца, по 1 – от «Самопомочі», БПП «Солідарність», Аграрной партии.

Во время выборов поступило два сообщения в полицию о возможных преступлениях.

Первое - о том, что представитель избирательной комиссии, который обеспечивал голосование на дому, вместе с урной для голосования имел с собой пакетик с изображением логотипа РПЛ. По данному факту проводится проверка, уголовное производство не открывали.

Второе, которое стало поводом для уголовного производства, - в одном из местных общепитов предприниматель угощал спиртным якобы за поддержку кандидатов от определенной политической партии. Именно по этому факту, который квалифицируется как подкуп избирателей, начато досудебное следствие.