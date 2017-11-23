Сумчане отличились на зимних забегах в Полтаве 24 декабря в Полтаве проходили старты новогоднего полумарафона «Полтавская зима».

Кроме 21-километровой дистанции бежали еще 5-километровую и эстафету 5+5+5+6 км.

Почти на всех в призах были сумские легкоатлеты. Так, в полумарафоне среди профессионалов второе место занял уроженец Сум Андрей Казбан, выступающий за Днепр – 1:14:07.

В эстафете Перове место заняла команда Sumy Running Club в составе Виталия Иваха, Яны Нагорной, Сергея Тарабана и Андрея Левченко – 1:22:02.

На дистанции 5 км у мужчин первенствовал опять же Виталий Ивах – 18:42, в десятке – конотопчанин Валерий Луценко. У женщин второй была уроженка Сум, а ныне харьковчанка Анна Мищенко – 21:37.