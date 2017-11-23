Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5739

Сумчане отличились на зимних забегах в Полтаве

24 декабря в Полтаве проходили старты новогоднего полумарафона «Полтавская зима».

Кроме 21-километровой дистанции бежали еще 5-километровую и эстафету 5+5+5+6 км.

Почти на всех в призах были сумские легкоатлеты. Так, в полумарафоне среди профессионалов второе место занял уроженец Сум Андрей Казбан, выступающий за Днепр – 1:14:07.

В эстафете Перове место заняла команда Sumy Running Club в составе Виталия Иваха, Яны Нагорной, Сергея Тарабана и Андрея Левченко – 1:22:02.

На дистанции 5 км у мужчин первенствовал опять же Виталий Ивах – 18:42, в десятке – конотопчанин Валерий Луценко. У женщин второй была уроженка Сум, а ныне харьковчанка Анна Мищенко – 21:37.

Спорт Легкая атлетика
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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