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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07362

Пьяный сумчанин ломился к бывшей жене с ружьем

Патрульные задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене с незарегистрированным охотничьим ружьем.

«Помогите, нам в дверь стучится вооруженный человек», - такое сообщение ночью получили сумские патрульные от жительницы одной из квартир многоэтажки на улице Ковпака.

Инспекторы оперативно прибыли на вызов, где их встретила заявительница. Она сообщила, что к ее дочери пришел выяснять отношения бывший муж. В то же время, по ее словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе якобы охотничье ружье.

Полицейские обследовали многоэтажку, где на одном из этажей нашли 47-летнего мужчину, который пытался спрятаться от стражей порядка. Мужчина действительно имел явные признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить причину позднего визита. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него 6 патронов калибра 12 мм. В дальнейшем инспекторы обнаружили и охотничье ружье ИЖ, которая была замотано в полотенце. По его словам, указанные предметы он приобрел у малознакомого лица, никаких документов на ружье нет. По имеющимся базами также выяснилось, что оно не зарегистрировано.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Право Оружие
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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