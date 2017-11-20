Пьяный сумчанин ломился к бывшей жене с ружьем Патрульные задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене с незарегистрированным охотничьим ружьем.

«Помогите, нам в дверь стучится вооруженный человек», - такое сообщение ночью получили сумские патрульные от жительницы одной из квартир многоэтажки на улице Ковпака.

Инспекторы оперативно прибыли на вызов, где их встретила заявительница. Она сообщила, что к ее дочери пришел выяснять отношения бывший муж. В то же время, по ее словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе якобы охотничье ружье.

Полицейские обследовали многоэтажку, где на одном из этажей нашли 47-летнего мужчину, который пытался спрятаться от стражей порядка. Мужчина действительно имел явные признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить причину позднего визита. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него 6 патронов калибра 12 мм. В дальнейшем инспекторы обнаружили и охотничье ружье ИЖ, которая была замотано в полотенце. По его словам, указанные предметы он приобрел у малознакомого лица, никаких документов на ружье нет. По имеющимся базами также выяснилось, что оно не зарегистрировано.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.