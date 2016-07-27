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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские ориентировщики отличились на чемпионате Украины

21-24 декабря в Кролевецком районе проходил чемпионат Украины по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования проходили в урочище Дымянка вблизи с. Реутинцы Кролевецкого района. В них принимали участие 170 спортсменов из 10 областей Украины. Участвовали юные спортсмены от 11-12 лет, а самому старшему участнику 60 лет.

Среди победителей и призеров немало представителей Сумщины: чемпионами стали Вероника Арбузова, Дарья Королева, Валентина Панченко, Игорь Карпенко, Сергей Сухарев; серебряными призерами – Людмила Слута, Юлия Карпенко, Максим Нестеренко; бронзовыми – Ольга Бовкун, Любовь Барабанова, Дарья Лисянская, Ольга Бояринова, Владислав Арбузов, Борис Минаев, Юрий Исаев, Олег Постельняк.

Спорт Спортивное ориентирование
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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