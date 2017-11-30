На фронте погиб сумчанин

Об этом на странице в Фейсбуке написал Олег Корниенко.
«С глубокой скорбью вынужден сообщить, что на днях на фронте российско-украинской войны ушел из жизни мой давний друг Ширков Сергей Иванович - офицер, патриот и человек с большой буквы! Выражаю свои искренние соболезнования жене, сыну, отцу и брату Сергея Ивановича! Все, кто его знал, смогут проститься с ним завтра, 26 декабря в 11.30 на Аллее Героев Петропавловского кладбища г.Сумы.
Царство Небесное тебе, друг, и Вечная Память!», - написал он.
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