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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53889

На фронте погиб сумчанин

Завтра в Сумах состоятся похороны погибшего в зоне АТО сумчанина Сергея Ширкова.

Об этом на странице в Фейсбуке написал Олег Корниенко.

«С глубокой скорбью вынужден сообщить, что на днях на фронте российско-украинской войны ушел из жизни мой давний друг Ширков Сергей Иванович - офицер, патриот и человек с большой буквы! Выражаю свои искренние соболезнования жене, сыну, отцу и брату Сергея Ивановича! Все, кто его знал, смогут проститься с ним завтра, 26 декабря в 11.30 на Аллее Героев Петропавловского кладбища г.Сумы.

Царство Небесное тебе, друг, и Вечная Память!», - написал он.

Право Погибший в АТО Похороны АТО
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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