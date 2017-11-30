В Шостке провели первый тур мужского чемпионата по индорхоккею

В чемпионате участвует восемь команд. Чемпионат проходит по следующей схеме: сначала команды играют каждая с каждой по кругу. Затем по итогам круга, образуется первая четверка, которая, играя еще раз по кругу между собой, разыгрывает места с 1 по 4. А команды, занявшие места с 5 по 8, аналогично проводят встречи в своей подгруппе. В финальных играх учитываются очки, набранные в первой части.
Результаты первого тура
22.12.2017
№1 10.00 ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница - Сб. Черкасской обл. 7-1
№2 11.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» г. Винница -ХК «Политехник» г. Коростень 5-1
№3 12.00 ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница - «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы 3-0
№4 13.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 7-1
№5 14.00 ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница - ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница 6-3
№6 15.00 ХК «Политехник» г. Коростень - ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница 3-4
№7 16.00 «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы - «ШВСМ-Старт» Бердичивский р-н 1-11
№8 17.00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - Сб. Черкасской обл. 1-1
23.12.2017
№ 9 10.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» г. Винница - Сб. Черкасской обл. 3-9
№10 11.00 ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница -ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница 3-4
№11 12.00 «ШВСМ-Старт» Бердичевский р-н - ХК «Политехник» Коростень 3-2
№12 13.00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы 4-2
№13 14.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» г. Винница - ОСДЮСШОР «Олимпия» г.Винница 8-1
№14 15.00 ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница - «ШВСМ-Старт» Бердичевский р-н 14-1
№15 16.00 «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы - Сб. Черкасской обл. 2-4
№16 17.00 ХК «Политехник» г. Коростень - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 4-3
24.12.2017р.
№17 10.00 ОСДЮШОР «Олимпия» г. Винница - Сб. Черкасской обл. 1-2
№18 11.00 «ШВСМ-Старт» Бердичевский р-н - ХК «ШВСМ -Олимпия» г.Винница 3-7
№19 12.00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница 3-13
№20 13.00 «ШВСМ - ДЮСШ» г. Черновцы - ХК «Политехник» г. Коростень 1-2
После 5 игр лидирует многолетний чемпион «ОСК-ШВСМ-ЦОП» - 20 очков, на 3 меньше у «ШВСМ-Олимпии», четырнадцатого «ШВСМ-Старт» с Бердичевского района... Шосткинская команда КДЮСШ «Барса» с 9 очками занимает 7-ю позицию.
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