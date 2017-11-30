В Шостке провели первый тур мужского чемпионата по индорхоккею 22-24 декабря в Шостке прошли игры первого тура чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд.

В чемпионате участвует восемь команд. Чемпионат проходит по следующей схеме: сначала команды играют каждая с каждой по кругу. Затем по итогам круга, образуется первая четверка, которая, играя еще раз по кругу между собой, разыгрывает места с 1 по 4. А команды, занявшие места с 5 по 8, аналогично проводят встречи в своей подгруппе. В финальных играх учитываются очки, набранные в первой части.

Результаты первого тура

22.12.2017

№1 10.00 ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница - Сб. Черкасской обл. 7-1

№2 11.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» г. Винница -ХК «Политехник» г. Коростень 5-1

№3 12.00 ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница - «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы 3-0

№4 13.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 7-1

№5 14.00 ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница - ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница 6-3

№6 15.00 ХК «Политехник» г. Коростень - ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница 3-4

№7 16.00 «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы - «ШВСМ-Старт» Бердичивский р-н 1-11

№8 17.00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - Сб. Черкасской обл. 1-1

23.12.2017

№ 9 10.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» г. Винница - Сб. Черкасской обл. 3-9

№10 11.00 ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница -ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница 3-4

№11 12.00 «ШВСМ-Старт» Бердичевский р-н - ХК «Политехник» Коростень 3-2

№12 13.00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы 4-2

№13 14.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» г. Винница - ОСДЮСШОР «Олимпия» г.Винница 8-1

№14 15.00 ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница - «ШВСМ-Старт» Бердичевский р-н 14-1

№15 16.00 «ШВСМ-ДЮСШ» г. Черновцы - Сб. Черкасской обл. 2-4

№16 17.00 ХК «Политехник» г. Коростень - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 4-3

24.12.2017р.

№17 10.00 ОСДЮШОР «Олимпия» г. Винница - Сб. Черкасской обл. 1-2

№18 11.00 «ШВСМ-Старт» Бердичевский р-н - ХК «ШВСМ -Олимпия» г.Винница 3-7

№19 12.00 КДЮСШ «Барса» г. Шостка - ХК «ОКС-ШВСМ-ЦОП» г. Винница 3-13

№20 13.00 «ШВСМ - ДЮСШ» г. Черновцы - ХК «Политехник» г. Коростень 1-2

После 5 игр лидирует многолетний чемпион «ОСК-ШВСМ-ЦОП» - 20 очков, на 3 меньше у «ШВСМ-Олимпии», четырнадцатого «ШВСМ-Старт» с Бердичевского района... Шосткинская команда КДЮСШ «Барса» с 9 очками занимает 7-ю позицию.

Второй тур состоится 26-28 января 2018.