Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35166

В Сумах ходили на призы Голубничего

23 декабря в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ состоялись традиционные Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

Участие в них приняли 104 атлета из десяти регионов Украины. Впервые на этих соревнованиях для фиксирования времени было использовано транспондерную систему.

На самой престижной дистанции - 5000 м - победу одержали винничанин Андрей Ковенко (20.07) и Алина Цвилий с Киевщины (23.42).

Сумчане также были среди победителей и призеров:

Первые места на своих дистанциях завлевали: Татьяна Кривохижа, Николай Хоменко, Алина Ткач, Юлия Балым. Также с первым местом уроженка Сумщины Ирина Чернуха, выступающая за Хмельнитчину. «Серебро» получили Иван Купач, Анастасия Лукашевич, Ксения Белова. «Бронзу» - Валентина Дарницкая, Вячеслав Дутов, Алексей Кравченко, Антон Кравченко, Алексей Шелест, Татьяна Будько.

Все участники получили от организаторов на память экземпляр книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа», презентация которой состоялась накануне стартов.

Спорт Владимир Голубничий Легкая атлетика Спортивная ходьба
view counter

По тематике

Сумчане отличились на зимних забегах в Полтаве
Сегодня 14:57

Сумчане отличились на зимних забегах в Полтаве

24 декабря в Полтаве проходили старты новогоднего полумарафона «Полтавская зима»....

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем
23.12.2017 14:30

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем

22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа»....

22.12.2017 08:16

Сумчан приглашают на старты Голубничего

23 декабря в манеже СумГУ состоятся Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего....

В Сумах состоялся первый забег Святого Николая
19.12.2017 14:41

В Сумах состоялся первый забег Святого Николая

В воскресенье, 17 декабря, Sumy Running Club организовал в городе первый забег Святого Николая....

В Сумах презентуют книгу о Голубничем
18.12.2017 12:30

В Сумах презентуют книгу о Голубничем

Презентация книги «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа» Александря Вертиля пройдет 22 декабря....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.