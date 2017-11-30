В Сумах ходили на призы Голубничего 23 декабря в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ состоялись традиционные Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Владимира Голубничего.

Участие в них приняли 104 атлета из десяти регионов Украины. Впервые на этих соревнованиях для фиксирования времени было использовано транспондерную систему.

На самой престижной дистанции - 5000 м - победу одержали винничанин Андрей Ковенко (20.07) и Алина Цвилий с Киевщины (23.42).

Сумчане также были среди победителей и призеров:

Первые места на своих дистанциях завлевали: Татьяна Кривохижа, Николай Хоменко, Алина Ткач, Юлия Балым. Также с первым местом уроженка Сумщины Ирина Чернуха, выступающая за Хмельнитчину. «Серебро» получили Иван Купач, Анастасия Лукашевич, Ксения Белова. «Бронзу» - Валентина Дарницкая, Вячеслав Дутов, Алексей Кравченко, Антон Кравченко, Алексей Шелест, Татьяна Будько.

Все участники получили от организаторов на память экземпляр книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа», презентация которой состоялась накануне стартов.