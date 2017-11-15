В Сумах играли юные флорболисты

В спорткомплексе СумГУ играли сразу три возрастные группы.
Сумские «Вороны» соревновались в возрасте до 12 и 14 лет. Среди младших наши флорболисты заняли первое место, среди старших – третье.
23-24 декабря в Сумах пройдут игры трех юношеских чемпионатов Украины по флорболу...
16-17 декабря в Киеве прошел первый тур чемпионата Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола....
9-10 декабря в спортзале СумГу прошли игры второго тура чемпионата Украины по флорболу в группе «Восток» первой лиги....
9-10 декабря Сумы будут принимать второй тур чемпионата Украины по флорболу среди мужских команд I лиги....
11-12 ноября в Борисполе прошел первый тур чемпионатов Украины по флорболу среди юниоров 2003-2010 г.р....