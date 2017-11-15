В Сумах играли юные флорболисты 23-24 декабря в Сумах прошел второй тур чемпионатов Украины по флорболу среди юниоров.

В спорткомплексе СумГУ играли сразу три возрастные группы. Сумские «Вороны» соревновались в возрасте до 12 и 14 лет. Среди младших наши флорболисты заняли первое место, среди старших – третье.