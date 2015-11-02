На площади Независимости может появиться туалет На следующий год запланирован ремонт двух подпорных стенок в Сумах, а возможно и оборудование нескольких туалетов в центре города.

Вопрос поднимался сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии. Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко отвечал на поручение месячной давности о проработке вопроса ремонта подпорных стен от пл. Независимости до банка «Аваль» и по ул. Лермонтова, 15.

- Вопрос проработан, в этом году подпорные стенки были приняты в коммунальную собственность, - доложил он. – Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию, средства в бюджет 2018 года заложены. После завершения разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы в следующем году мы приступим к выполнению работ.

- Смотрите, по Лермонтова, 15 обязательно ускорить, потому что мы там будем делать сами, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко. – А вот по пл. Независимости у меня есть проект об обустройстве там туалета. Есть у нас предприниматель, который обратился к нам с предложением об оборудовании нескольких туалетов в центральной части города. Пожалуйста, заодно и отремонтирует стенку. Как предложение, поэтому я вам этот проект сегодня предоставлю. Пожалуйста, прорабатывайте, подключайтесь, определяйтесь, каким образом это сделать. Можно даже не использовать бюджетные средства.