Мэр Сум хочет, чтобы департамент ресурсных платежей тесно работал с управлением архитектуры

Вопрос поступления платежей в бюджет от аренды и продажи коммунального имущества и земли рассматривали сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.
- В декабре 2017 года в городской бюджет поступило от аренды коммунального имущества – 1,6 млн грн, что составляет 111,9% от планового задания на месяц, от отчуждения коммунального имущества 416,8 тыс. грн, что составляет 458,0% от планового задания на месяц. С начала года поступления составили: от аренды коммунального имущества – 20 175,8 тыс. грн, что составляет 118,7% от планового задания на 12 месяцев. От отчуждения коммунального имущества – 4 851,8 тыс. грн, что составляет 175,4% от планового задания на 12 месяцев. На следующий год планируем провести работу касательно неплательщиков, которые используют земельные участки без правоустанавливающего документа. В этом году была проведена работа, составлены акты на около 1 млн грн. Через суд будем стягивать со злостных неплательщиков средства в бюджет.
- Ну, я хочу сказать, что у нас таких цифр никогда не было, - похвалил подчиненного мэр Сум Александр Лысенко. – 5 млн от отчуждения коммунального имущества и от аренды 20 млн. Я хочу, чтобы вы продолжали также и дальше. Я думаю, что ваша работа должна быть вместе с архитектурой. Если вы будете так вместе плодотворно работать, будет взаимодействие, то у вас все будет хорошо. Не нужно ограничивать предпринимателей, которые хотят развиваться, хотят что-то строить. Давайте индустриальный парк, давайте земельные участки под строительство, аукционы. Это все должно быть и в следующем году. Чтобы ваша цифра увеличилась еще больше. Если вдвое, то вам будет сложно, но, чтобы увеличивалась. Есть резерв – это те люди, которые не хотят оплачивать за те земельные участки, которыми они пользуются…
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