В горбюджете недобор В общий фонд городского бюджета Сум (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1,3 млрд грн, что составляет 97,3% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 2,7 млн грн (-0,2%). Сумма недовыполнения по расписанию составляет 2,0 млн грн (-0,2%).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета увеличились на 295,2 млн грн (или на 29,3%).

Из общей суммы поступлений с начала года 61,0% (794,6 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 11,5% (150,2 млн грн) - единый налог; 11,7% (152,1 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 9,2% (119,9 млн грн) - акцизный налог; 2,9% (37,3 млн грн) - плата за размещение временно свободных средств; 1,5% (18,9 млн грн) - плата за аренду коммунального имущества; 1,3% (16,6 млн грн) - плата за предоставление административных услуг.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 74,6 млн грн, что составляет 101,1% к плану на год и на 8,0 млн грн (или на 12,0%) больше поступлений за соответствующий период 2016 года.

Поступления бюджета развития составляют 10,7 млн грн, что на 61,5% больше плана на год. Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 1,3853 млрд грн, что составляет 95,5% к плану на год, в специальный фонд – 19,4 млн грн (42,1% к годовому плану).