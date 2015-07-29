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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на служебном подлоге поймали сотрудников спецучреждения

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется следователями СУ ГУ НП в Сумской области, по факту совершения должностными лицами одного специализированного детского учреждения в г. Сумы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Установлено, что несколько работников указанного учреждения в течение последних лет регулярно покидали территорию Украины на длительные промежутки времени (2-3 месяца) по своим делам. Несмотря на это, руководством учреждения в табелях учета рабочего времени вносились заведомо ложные сведения о якобы пребывании этих лиц на рабочих местах. В дальнейшем, на основании указанных поддельных документов, им безосновательно начислялась и выплачивалась заработная плата, а также исчислялся общий трудовой стаж.

В пятницу, 22 декабря 2017 года, в коммунальном учреждении и по месту жительства отдельных ее работников проведены обыски. Руководителю и 2 старшим медсестрам вручены уведомления о подозрении в служебном подлоге по ч. 1 ст. 366 УК Украины. Окончательная квалификация действий подозреваемых будет установлена после заключения соответствующих специалистов по точной суммы присвоения средств. Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Подлог
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