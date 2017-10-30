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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30147

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 338 человек.

Это меньше на 12,4% чем на предыдущей неделе – 386. В том числе количество травмированных детей - 58 (за предыдущую неделю - 72).

Из 338 травм: бытовых - 228, уличных - 94, других - 16. Из 228 бытовых травм: переломов - 51, травм связок – 26, ран - 53, вывихов - 13, другие - 85 (на предыдущей неделе - 254). Из 94 уличных травм: переломов – 31, травм связок – 16, ран – 26, вывихов - 3, других - 18 (на предыдущей неделе - 111).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Г.Кондратьева - 2, пр. Курский - 3, ул.Труда - 2, пер. Гражданский - 2.

Общество Травматизм
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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