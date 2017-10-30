Сумчане стали меньше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 338 человек.

Это меньше на 12,4% чем на предыдущей неделе – 386. В том числе количество травмированных детей - 58 (за предыдущую неделю - 72).

Из 338 травм: бытовых - 228, уличных - 94, других - 16. Из 228 бытовых травм: переломов - 51, травм связок – 26, ран - 53, вывихов - 13, другие - 85 (на предыдущей неделе - 254). Из 94 уличных травм: переломов – 31, травм связок – 16, ран – 26, вывихов - 3, других - 18 (на предыдущей неделе - 111).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Г.Кондратьева - 2, пр. Курский - 3, ул.Труда - 2, пер. Гражданский - 2.