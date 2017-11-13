В Сумах продолжались ремонты больниц Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» проводились ремонтные работы лестницы и холла стационарного корпуса. Проводилась замена труб в подвальном помещении.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 4» продолжаются ремонтные работы пищеблока.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделения микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения №1, операционного блока, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделение, отделение ЕКМД и хронического гемодиализа.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» завершены работы по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств – 3,2 млн грн). Завершен капитальный ремонт хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 700 тыс. грн). Завершается капитальный ремонт рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 250 тыс. грн).

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 тыс. грн). Проводились ремонтные работы электрощитовой акушерского корпуса, стерилизационного отделения.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводился текущий ремонт кабинетов.