В Сумах разыграли кубок мэра по хоккею

Участие в розыгрыше кубка мэра н стадионе «Аванград» приняли пять команд: ХК «Сумы», «Сумы-04», ХК «Шостка», ХК «Кролевец», ХК «Дружба».
В финале ХК «Сумы» обыграл «Сумы-04» со счетом 4:0.
25-26 февраля в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею....
На прошлой неделе прошли первые игры чемпионата области по хоккею....
В канун Нового года, 29-30 декабря, в г.Сумы состоялся чемпионат Сумской области по хоккею....
В субботу, 20 февраля, на стадионе «Авангард» продут два хоккейных матча....
13-14 февраля на стадионе «Авангард» должны были пройти решающие игры за медали открытого чемпионата города по хоккею....