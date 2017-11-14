В Сумах начали финансирование пенсий за январь следующего года

Выплата будет проведена в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2017 год, через текущие счета пенсионеров в банках и оператора почтовой связи получателям с датами выплат с 4 по 8 число включительно.
Получатели следующих дат выплаты получат в январе с 9 по 25 число, по графику.
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за декабрь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....
В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....
В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....