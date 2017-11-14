В Сумах начали финансирование пенсий за январь следующего года Для удобства граждан и обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных дней в январе 2018 года Пенсионный фонд начал выплату январских пенсий в декабре 2017 года.

Выплата будет проведена в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2017 год, через текущие счета пенсионеров в банках и оператора почтовой связи получателям с датами выплат с 4 по 8 число включительно.

Получатели следующих дат выплаты получат в январе с 9 по 25 число, по графику.