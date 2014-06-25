В Сумах все еще не работает больше тысячи радиоточек

Вопрос поднял сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии начальник отдела транспорта и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.
- По данным Сумского филиала «Укртелекома», с начала декабря поступило 523 заявления о нарушении работы радиоточек, - начал он. – За декабрь отремонтировано 476. На данный момент не работает 1033. На эту неделю запланировано отремонтировать 140. Для этого работают две бригады.
Напомним: в нале декабря директор Сумского филиала ПАО «Укртелеком» Вячеслав Маринич на аппаратном совещании докладывал, что осталось отработать всего 354 заявки жителей.
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