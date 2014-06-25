Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00173

В Сумах все еще не работает больше тысячи радиоточек

Несмотря на постоянную работу двух бригад по восстановлению работы радиоточек, число жалоб продолжает расти.

Вопрос поднял сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии начальник отдела транспорта и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

- По данным Сумского филиала «Укртелекома», с начала декабря поступило 523 заявления о нарушении работы радиоточек, - начал он. – За декабрь отремонтировано 476. На данный момент не работает 1033. На эту неделю запланировано отремонтировать 140. Для этого работают две бригады.

Напомним: в нале декабря директор Сумского филиала ПАО «Укртелеком» Вячеслав Маринич на аппаратном совещании докладывал, что осталось отработать всего 354 заявки жителей.

 
Общество Радиоточки
view counter

По тематике

04.12.2017 09:28

В «Укртелекоме» объяснили, почему в Сумах не работают радиоточки

На аппаратное совещание в мэрию сегодня, 4 декабря, пришел директор Сумского филиала ПАО «Укртелеком» Вячеслав Маринич, который рассказал об устранении...

27.11.2017 09:33

В Сумах никак не могут восстановить работу радиоточек

Больше 1000 точек проводного радио не работают в Сумах из-за урагана, который прошел 1 июля....

25.09.2017 08:58

В Сумах несколько месяцев не работает проводное радио

После бури 1 июля во многих районах города пропало проводное радио....

08.10.2014 09:27

В сумских новостройках не предусматривают радиоточек

Практически все новостройки в Сумах, вводящиеся в эксплуатацию, не имеют ни одной радиоточки....

25.06.2014 10:50

В Сумах с трудом идет восстановление радиоточек

На сегодня в Сумах всего 24 тысячи точек проводного радио.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.