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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06265

Маршрут №65 в Сумах в первый день своей работы изменил схему движения

Сегодня, 26 декабря, в Сумах начал свою работу коммунальный автобусный маршрут №65 «Героев Крут — Автовокзал», однако с измененной схемой движения.

О старте нового маршрута на аппаратном совещании в Сумском горсовете доложил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, пишет transport.sumy.ua.

- Озвучьте как он идет. Я думал, что он напрямую идет, возле McDonald’s, а вы его запустили мимо рынка, озвучьте, чтобы люди знали, — обратился мэр Александр Лысенко к главному транспортнику города.

- В направлении с 12-го микрорайона до автовокзала он проходит по Героев Сумщины, по Набережной и возле Центрального рынка, и на Ильинскую поворачивает возле «Укртелекома». В обратном направлении он идет по прямой, возле McDonald’s. Ну, так размещен пассажиропоток, и для улучшения обслуживания мы приняли решение, что будет ходить так, — отчитался чиновник.

Напомним: ранее в сумской мэрии не смогли пояснить обоснованность данного маршрута. Использование больших автобусов именно на этом направлении вызвало немало возмущений как у депутатов горсовета, так и у общественности, поскольку маршрут №65 почти полностью дублирует наиболее частый в Сумах троллейбус №5 «Героев Круг — Роменская», в то время как в большинстве районов города коммунальный транспорт ходит с интервалом раз в полчаса и реже, а по многим перегруженным направлениям нет вообще никакой альтернативы частным микроавтобусам «Рута».
Общество 65 маршрут Общественный транспорт
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