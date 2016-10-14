Маршрут №65 в Сумах в первый день своей работы изменил схему движения Сегодня, 26 декабря, в Сумах начал свою работу коммунальный автобусный маршрут №65 «Героев Крут — Автовокзал», однако с измененной схемой движения.

О старте нового маршрута на аппаратном совещании в Сумском горсовете доложил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, пишет transport.sumy.ua.

- Озвучьте как он идет. Я думал, что он напрямую идет, возле McDonald’s, а вы его запустили мимо рынка, озвучьте, чтобы люди знали, — обратился мэр Александр Лысенко к главному транспортнику города.

- В направлении с 12-го микрорайона до автовокзала он проходит по Героев Сумщины, по Набережной и возле Центрального рынка, и на Ильинскую поворачивает возле «Укртелекома». В обратном направлении он идет по прямой, возле McDonald’s. Ну, так размещен пассажиропоток, и для улучшения обслуживания мы приняли решение, что будет ходить так, — отчитался чиновник.