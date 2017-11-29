После вмешательства прокуратуры «Водоканал» заплатил в бюджет 2,5 млн грн По принципиальной позиции прокуратуры коммунальное предприятие уплатило в бюджет 2,5 млн грн.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области следственным управлением ГУ ГФС в Сумской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц одного из коммунальных предприятий г. Сумы относительно умышленного уклонения в 2015 году от уплаты налогов (рентной платы за специальное использование воды) на общую сумму 2 млн. 26 тыс.

Главному бухгалтеру этого предприятия еще в сентябре текущего года сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах) УК Украины.

Лишь после вмешательства прокуратуры на протяжении декабря 2017 года предприятие возместило причиненный государственному бюджету убытки, в том числе штрафные санкции на общую сумму более 2,5 млн грн.

Обвинительный акт в отношении главного бухгалтера этого коммунального предприятия направлено на рассмотрение суда. Указанному лицу грозит наказание в виде штрафа на сумму от двух тысяч (34 000 грн) до трех тысяч (51 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о КП «Горводоканал».