На Сумщине поймали браконьера (фото)

Информация, о том, что один из жителей с. Ворожба занимается незаконной охотой поступила в Лебединское отделение полиции. Это решил проверить участковый, который разоблачил 23-летнего мужчину, который собственноручно изготавливает петли и устанавливает их в лесополосе возле села.
«Злоумышленник обнаружили за разборкой туши дикой козы, - комментирует Виталий Ткаченко, и.о. начальника Лебединского отделение полиции. - В его доме нашли снятую кожу убитого животного и готовые к использованию петли для охоты, после чего он показал места их расположения в лесополосе».
Кроме того, что такой способ охоты является незаконным, говорят в полиции, он довольно жестокий. Браконьеры устанавливают петли, которые периодически проверяют. Поэтому животные, попавшие в ловушку, обычно погибают от голода.
Сумма ущерба, причиненного государству злоумышленником, сегодня устанавливается. В отношении него следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). Ему грозит наказание в виде уплаты штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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