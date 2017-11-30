Сумские машиностроители подарили воспитанникам подшефной школы-интерната ощущение настоящего праздника Накануне новогодних праздников работники ПАО «Сумское НПО» наведались к своим подопечным в Правдинскую школу-интернат, расположенную в Великописаревском районе.

Согласно 30-летней традиции заводчане поздравляли детей с Днем Святого Николая и наступающим Новым годом не только добрыми словами и теплыми объятиями, а и полезными подарками с множеством вкусных сладостей. К тому же приятным сюрпризом, вызвавшим шквал искренних эмоций у ребятни, стал приезд костюмированного десанта во главе с покровителем следующего года – собакой.

«Новый год – праздник, когда даже взрослые верят в чудеса. Что уж говорить о детях? Поэтому мы решили немного покреативить и устроили театрализованное шоу, переодевшись в костюмы различных зверей. Главная роль, конечно же, была отведена хозяину 2018 года – собаке», – раскрывает идею сюрприза лидер молодежного объединения предприятия Юлия Толстун.

Куклы-животные в исполнении заводской молодежи сразу же оказались в центре внимания и стали своеобразной изюминкой зимнего праздника для правдинцев. Дети наперебой рассказывали стихи и отгадывали загадки, за что получали воздушные шарики, брендированные логотипом СНПО, а еще с радостью фотографировались со сказочными гостями.

Кроме развлечений, сумские машиностроители привезли всем воспитанникам заведения подготовленные предприятием и профсоюзом «Машметалл» зимнюю обувь и сладкие подарки, а также немало вещей, собранных в течение внутризаводской акции «Помоги правдинцам», которая проходит каждый раз накануне поездки в школу-интернат и никогда не оставляет равнодушными трудовой коллектив.

«Работники Сумского НПО принимают активное участие в подготовке и приносят крайне необходимые для детворы товары, – говорит председатель женского совета объединения Марина Семчук. – В частности, собрано много одежды, книг, игрушек и, конечно же, вкусняшек. Кроме того, структурные подразделения, которые имеют свои подшефные классы, пытаются выполнить просьбы, заранее озвученные ребятней».

К примеру, два года назад поездка в Правдинскую школу-интернат стала первой и определяющей для заместителя начальника литейного цеха №1 Александра Резниченко. С тех пор он не пропускает ни одной встречи со своими подопечными. «Когда впервые собирался к правдинцам, был приятно удивлен тем, что коллеги принесли очень много гостинцев. Однако реакция детей, которые выбежали нас встречать, на меня произвела еще большее впечатление, – вспоминает Александр Николаевич. – Когда знаешь, что тебя с нетерпением ждут, пытаешься реализовать все желания 10-летних непосед, тем более – они не слишком привередливые».

А еще воспитанники Правдинки невероятно одаренные, что в очередной раз продемонстрировали во время концертной программы, специально подготовленной к приезду шефов. «Как поблагодарить за добро и тепло сердец? Так же искренне, так же от души... Вот и наши ученики очень ответственно отнеслись к участию в мини-спектакле «Золушка», разучивали роли, новогодние песни, стихи, танцы. Кроме того, каждый класс сделал персональные презенты сумским машиностроителям. Они держались в секрете вплоть до праздника и стали абсолютной неожиданностью для наших дорогих гостей», – признается директор учебного заведения Нина Авраменко.

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