Вторая лига: «Food Centre» обыгрывает «Lex VSK» (видео)

После провального первого тайма «прокуроры» неплохо начали вторую двадцатиминутку, но спасти игру так и не смогли. Более того, на последних минутах матча подопечные Олега Хавренко сумели вернуть себе преимущество с комфортной разницей мячей 7:3 (5:1).
После двух туров лидируют в сумской группе 3 «Технология» и «Food Centre», у которых по 6 очков.
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