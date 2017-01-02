1 січня у Сумах вшанують Бандеру

Сум'ян та гостей міста запрошують долучатись 1 січня 2018 року до Смолоскипної ходи, приуроченої до Дня народження Провідника Українських Націоналістів Степана Бандери.
Збір о 18:00 біля червоно-чорного прапора (пам'ятний знак героям Небесної сотні), що знаходиться на вул. Героїв Сумщини, біля МЦ «Романтика», пишуть організатори.
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