1 січня у Сумах вшанують Бандеру У перший день Нового року у Сумах пройде смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери.

Сум'ян та гостей міста запрошують долучатись 1 січня 2018 року до Смолоскипної ходи, приуроченої до Дня народження Провідника Українських Націоналістів Степана Бандери. Збір о 18:00 біля червоно-чорного прапора (пам'ятний знак героям Небесної сотні), що знаходиться на вул. Героїв Сумщини, біля МЦ «Романтика», пишуть організатори.