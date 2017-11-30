В Сумах поймали наркодилера В дежурную часть Сумского отдела полиции поступила информация об одном из жителей города, который может сбывать наркотики.

Это решили проверить правоохранители и задержали мужчину при попытке продажи марихуаны. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и деньги, полученные от реализации. А в отношении владельца наркотика открыли уголовное производство по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.