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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11280

В Сумах поймали наркодилера

В дежурную часть Сумского отдела полиции поступила информация об одном из жителей города, который может сбывать наркотики.

Это решили проверить правоохранители и задержали мужчину при попытке продажи марихуаны. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и деньги, полученные от реализации. А в отношении владельца наркотика открыли уголовное производство по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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