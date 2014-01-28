Сумчане интересуются: где коммунальщики? (видео)

Сумчане выкладывают в соцсетях свои возмущенные посты, в которых интеерсуются: где коммунальщики, где песок, где городские власти?
Директор гордепартамента инфраструктуры на полном серьезе рассказал на аппаратном совещании, как коммунальные службы города боролись со снежной стихией на прошлой...
Из-за повышенного риска травмирования населения вследствие гололеда Николай Клочко поручил усилить работу коммунальных служб области....
В управлении «Инспекция по благоустройству города Сумы» состоялось совещание с представителями жилищно-эксплуатационных организаций по благоустройству города в зимних условиях....
Не обошлось без травм и в рядах чиновников....
Все травмы, полученные на улицах Сум, должны быть зарегистрированы. Причем, с указанием точного адреса их получения....