Сумчане интересуются: где коммунальщики? (видео) После очередных перепадов температуры большинство тротуаров Сум превратились в катки.

Сумчане выкладывают в соцсетях свои возмущенные посты, в которых интеерсуются: где коммунальщики, где песок, где городские власти?