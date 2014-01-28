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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17331

Сумчане интересуются: где коммунальщики? (видео)

После очередных перепадов температуры большинство тротуаров Сум превратились в катки.

Сумчане выкладывают в соцсетях свои возмущенные посты, в которых интеерсуются: где коммунальщики, где песок, где городские власти?

Общество Гололед
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По тематике

08.02.2016 12:33

Сумские чиновники заметили на прошлой неделе снежную стихию

Директор гордепартамента инфраструктуры на полном серьезе рассказал на аппаратном совещании, как коммунальные службы города боролись со снежной стихией на прошлой...

01.02.2016 16:07

Губернатор Сумщины озаботился гололедом

Из-за повышенного риска травмирования населения вследствие гололеда Николай Клочко поручил усилить работу коммунальных служб области....

В Сумах ЖЭКам дали срок разобраться со снегом и льдом до завтра
02.02.2015 07:10

В Сумах ЖЭКам дали срок разобраться со снегом и льдом до завтра

В управлении «Инспекция по благоустройству города Сумы» состоялось совещание с представителями жилищно-эксплуатационных организаций по благоустройству города в зимних условиях....

28.01.2014 14:47

Травмы в Сумах не обходят и чиновников

Не обошлось без травм и в рядах чиновников....

28.01.2014 13:59

Сумчане должны сообщать, где получили травмы

Все травмы, полученные на улицах Сум, должны быть зарегистрированы. Причем, с указанием точного адреса их получения....

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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