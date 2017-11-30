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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0068

Две ОТГ на Сумщине приняли Стратегии развития на 2018-2020 гг.

Боромлянская и Краснопольская ОТГ теперь с главным документом развития.

В нем содержится краткая характеристика состояния социально-экономического и пространственного развития громады, а также говорится о стратегическом видении и миссии, приоритетных целях, отчетности перед громадой, финансовых источниках и инструментах реализации Стратегии, сообщает сайт облсовета

Основной формой работы над проектами документа стало проведение заседаний Рабочей группы с участием советника по вопросам регионального развития Сумского Центра развития местного самоуправления, созданного при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона, Григория Старикова. Процесс стратегического планирования проходил в режиме максимального привлечения круга экспертов, жителей громады к сотрудничеству и обсуждения для написания максимально реального и качественного социально-экономического плана развития объединенной громады.

Основной фокус Боромлянской Стратегии направлен на поддержку и развитие начального и среднего образования и внеурочной занятости. За три года планируется внести весомый задел для последующего создания в громаде ягодного кластера (клубника), отметил Григорий Стариков.

Громада для своего развития выбрала 2 основные цели: умное развитие территории и создание нового гуманитарно-социального пространства. Всего в Стратегию на 3 года вошло 57 проектных идей. Они планируют создать многофункциональный Центр админуслуг с мобильным пунктом, запустить автобусные маршруты между населенными пунктами громады, обеспечить высокие стандарты питьевой воды для населения, открыть дошкольное учебное заведение, приобрести новые детские и спортивные площадки и обеспечить материальной и технической базой новообразованное коммунальное предприятие «Добробут».

«Гостеприимная громады с новыми традициями и большими амбициями» - так звучит миссия, которую выбрала для себя Краснопольская ОТГ. Под «новыми традициями» громада видит новое качество предоставления услуг в сфере медицины, образования, культуры и безопасности, а ее «большие амбиции» - будущее увеличение своих территорий за счет объединения с другими громадами. Для развития громада определила 4 основные цели: Краснополье - центр объединенной громады; развитие старостинских округов; развитие и оптимизация образовательного и спортивного пространства; создание новой системы предоставления муниципальных услуг. Всего стратегии развития на 3 года вошло 62 проектные идеи.

Как отметил глава Краснопольской ОТГ Юрий Яремчук, планируя развитие громады, ключевым было выявление реальных потребностей жителей, видение проблем громады, определение приоритетов в решении тех или иных проектов. Именно с этой целью была начата работа по подготовке и утверждении Стратегии развития Краснопольской поселкового совета на 2018-2020 годы, которая станет новым толчком и вехой в развитии инфраструктуры и улучшению качества жизни жителей Краснопольщины.

Общество Боромля Боромлянская ОТГ Краснополье Краснопольская ОТГ ОТГ Стратегия развития Тростянецкий район
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