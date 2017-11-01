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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4162

Шосткинец завоевал «бронзу» на международном турнире в Азербайджане

В Баку прошел международный турнир по боксу среди молодежи памяти А. Агаларова.

В составе сборной Украины выступил шосткинецМаксим Галиничев. Наш земляк, первый наставник которого Заслуженный тренер Украины Никандр Русских, на международном турнире в столице Азербайджана занял 3-е место, пишет Шостка.info.

Всего же в активе украинской сборной пять медалей. Две золотых, одна – серебряная и две – бронзовых. В общекомандном зачете Украина стала третьей.

Напомним, в октябре нынешнего года шосткинец Максим Галиничев стал Чемпионом Европы среди молодежи. В финальном бое у англичанина Айвена Прайса. Чемпионат Европы по боксу среди молодежи проходил в Анталье (Турция).

Спорт Бокс Максим Галеничев
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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