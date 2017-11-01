Шосткинец завоевал «бронзу» на международном турнире в Азербайджане

В составе сборной Украины выступил шосткинецМаксим Галиничев. Наш земляк, первый наставник которого Заслуженный тренер Украины Никандр Русских, на международном турнире в столице Азербайджана занял 3-е место, пишет Шостка.info.
Всего же в активе украинской сборной пять медалей. Две золотых, одна – серебряная и две – бронзовых. В общекомандном зачете Украина стала третьей.
Напомним, в октябре нынешнего года шосткинец Максим Галиничев стал Чемпионом Европы среди молодежи. В финальном бое у англичанина Айвена Прайса. Чемпионат Европы по боксу среди молодежи проходил в Анталье (Турция).
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